Стороны параллелограмма относятся как 1 : 2, а его периметр равен 30 см. Найдите стор??ны параллелограмма.

Математика

Стороны параллелограмма относятся как 1 : 2, а его периметр равен 30 см. Найдите стор??ны параллелограмма.

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