Стороны параллелограмма относятся как 1 : 2, а его периметр равен 30 см. Найдите стор??ны параллелограмма.

Математика
Стороны параллелограмма относятся как 1 : 2, а его периметр равен 30 см. Найдите стор??ны параллелограмма.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - первая сторона, тогда вторая - 2x. тогда 30=x + x + 2x + 2x 30 = 6x x = 5 первая сторона = 5 см, вторая = 10 см
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