Страница 55 номер 24 школьники пошли на экскурсию в музей космонавтики в 11:00 дорога ??о музея и обратно заняла 1 час осмотра музея 1 час 10 минут когда школьники возвратились с экскурсии
Математика
Страница 55 номер 24 школьники пошли на экскурсию в музей космонавтики в 11:00 дорога ??о музея и обратно заняла 1 час осмотра музея 1 час 10 минут когда школьники возвратились с экскурсии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11+30м=11ч 30м пришли в музей 11ч 30м+1ч10м=12ч 40м вышли из музея 12ч40м+30м=13ч 10м пришли с экскурсии
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