Страница 55 номер 24 школьники пошли на экскурсию в музей космонавтики в 11:00 дорога ??о музея и обратно заняла 1 час осмотра музея 1 час 10 минут когда школьники возвратились с экскурсии

Математика

Страница 55 номер 24 школьники пошли на экскурсию в музей космонавтики в 11:00 дорога ??о музея и обратно заняла 1 час осмотра музея 1 час 10 минут когда школьники возвратились с экскурсии

Автор: Гость