Строение каких слов соответствует схеме.(Приставка,корень,суффикс,окончание) По??одка.Окошко.Очистки.Заботливая.Наездники.Полотенце.Осиновые.Замазка.Подоконник.Награда.
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Строение каких слов соответствует схеме.(Приставка,корень,суффикс,окончание) По??одка.Окошко.Очистки.Заботливая.Наездники.Полотенце.Осиновые.Замазка.Подоконник.Награда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Походка, очистки, наездники, замазка,подоконник
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