Измерения прямоугольника параллелепипеда равны 6см 10см 5см. найди его объём.
Математика
Измерения прямоугольника параллелепипеда равны 6см 10см 5см. найди его объём.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*10*5=300 см кубических
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