В чем заключались черты сходства и различий Жакерии и восстания Уота Тайлера
История
В чем заключались черты сходства и различий Жакерии и восстания Уота Тайлера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жакерия и восстание Уота Тайлера, несмотря на то, что имели сходные причины и последствия, все же имеют ряд отличий, как по социальному составу, так и по требованиям. Тем не менее, оба восстания были обречены на те же ошибки, которые и привели их к поражению. Главной причиной этого были свойственные всем восстаниям Средневековья общие черты: преобладание стихийности над сознательностью, негативных программ над позитивными, неорганизованности над стремлением к единому руководству и твердой дисциплине. Данные черты были определены самой природой крестьянства – мелких самостоятельных производителей, разобщенных в труде и быту. Тем не менее, крестьянские восстания не были абсолютно безрезультатными.Сходств меньше чем различий, поэтому я здесь о них не говорю.Удачи!
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