Как добывает пищу Большой Крохаль?
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Как добывает пищу Большой Крохаль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вначале исследует то , что под водой , опустив голову по воду, затем ныряет и хватает добычу
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