Отчеством мы зовем нашу страну. В ней жил наши Отцы и деды. здесь мы родились. здесь говорят на родном языке. все здесь родное. Родина скормила споила нас. как вы понимаете смысл выделенного предложения Найдите в рассказе слово...

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Отчеством мы зовем нашу страну. В ней жил наши Отцы и деды. здесь мы родились. здесь говорят на родном языке. все здесь родное. Родина скормила споила нас. как вы понимаете смысл выделенного предложения Найдите в рассказе слово близкое по смыслу слову Родина Найдите в тексте слова однокоренные слова родина Запишите их и выделите корень.

Автор: Гость