Сравнение древнеегипетской и современной школы

Гость: Гость:

совр. отличается от древнеегипетской, тем что в древнеегипетских было настолько глубоко изучены предметы... ученики сред. школ обучались лишь нескольким предметам это могло быть арифметика и. т. д. Скорей всего в древнеегипетских шк. учились лишь дети богатых (знатных) людей т. к. обучение скорей всего было дорогим удовольствием. совр. школах дети очень глубоко изучают очень много разных отраслей науки. благодаря древней истории человек узнает жизнь своих давних предков. я считаю что совр. и древнеегипетские школы очень сильно отличаются, эти две школы можно разделить на раньше---и сейчас. Я думаю что мы должны благодарить своих предков т. к. именно в древнеегипетской существовало очень много поэтов, музыкантов которые оставили след средневековья своими великолепными трудами. Как-то так если не сложно нажми спасибо)