Заполните рамочки числами так чтобы получилось верное равенство квадрат плюс (-2,8)равно5
Математика
Заполните рамочки числами так чтобы получилось верное равенство квадрат плюс (-2,8)равно5
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4) 7,8 5) -4,6 6) -1,25
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