Помогите с тестом по информатике! 1. Какое сообщение закодировано в кодировке Windows-1251: 0011010100100000111000011110000011101011111010111110111011100010 2. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информа...

Информатика

Помогите с тестом по информатике! 1. Какое сообщение закодировано в кодировке Windows-1251: 0011010100100000111000011110000011101011111010111110111011100010 2. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объем следующего предложения из пушкинского четверостишия: Певец-Давид был ростом мал, но повалилже Голиафа

Автор: Гость