За победу в олимпийских играх, победителям обещали подарить машину.Саша подумал,что эта машина-синяя мазда,Рома-что чёрный нисан, а толик-что чёрный бентли.Известно, что каждый из них верно угодал либо только марку,либо только ...
Математика
За победу в олимпийских играх, победителям обещали подарить машину.Саша подумал,что эта машина-синяя мазда,Рома-что чёрный нисан, а толик-что чёрный бентли.Известно, что каждый из них верно угодал либо только марку,либо только цвет машины.Назовите марку и цвет машины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черная мазда Толик и Рома угадали цвет, а Саша марку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Длина канала шу равна 82 км ,а длина канала Кокса - на 21 км больше. длина канала Баскара на 55км меньше, чем длина канала Кокса. сколько км состав...
Математика
Другие предметы
Английский язык