За победу в олимпийских играх, победителям обещали подарить машину.Саша подумал,что эта машина-синяя мазда,Рома-что чёрный нисан, а толик-что чёрный бентли.Известно, что каждый из них верно угодал либо только марку,либо только ...

Математика

За победу в олимпийских играх, победителям обещали подарить машину.Саша подумал,что эта машина-синяя мазда,Рома-что чёрный нисан, а толик-что чёрный бентли.Известно, что каждый из них верно угодал либо только марку,либо только цвет машины.Назовите марку и цвет машины

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