Строительный кирпич весит 4кг. Сколько граммов весит игрушечный кирпич из того са??ого материала, все размеры которого в четыре раза меньше?
Математика
Строительный кирпич весит 4кг. Сколько граммов весит игрушечный кирпич из того са??ого материала, все размеры которого в четыре раза меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4:3=1кг 01 грамм ответ: один игрушечный кирпич весит 1кг 01 грамм
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