Строительный кирпич весит 4кг. Сколько граммов весит игрушечный кирпич из того са??ого материала, все размеры которого в четыре раза меньше?

Математика

Строительный кирпич весит 4кг. Сколько граммов весит игрушечный кирпич из того са??ого материала, все размеры которого в четыре раза меньше?

Автор: Гость