Судья из повести "Суд Шемякин" обрадовался тому,что... а)наказал богатых б)получи?? награду от бедняка в)вынес справедливый приговор г)не был ушиблен камнем
История
Судья из повести "Суд Шемякин" обрадовался тому,что... а)наказал богатых б)получи?? награду от бедняка в)вынес справедливый приговор г)не был ушиблен камнем
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ г) не был ушиблен камнем!!!
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Решите уравнение: a)2 x^{2}-3x=0 б)16 x^{2} -49=0 в)3 x^{2} +13х-10=0 г) x^{2} -16х+63=0 ПРОШУ РЕШИТЕ!
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