Сумма двух чисел 111. Одно из слагаемых в 2 раза больше другого. Назови эти числа

Математика
Сумма двух чисел 111. Одно из слагаемых в 2 раза больше другого. Назови эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2х+х=111; 3х=111; х=111:3; х=37 - первое число. 37*2=74 - второе число.
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