Сумма двух чисел 715.1числокончается на нуль .Если тот нуль зачеркнуть ,то получится 2 число .Найдите эти числа
Математика
Сумма двух чисел 715.1числокончается на нуль .Если тот нуль зачеркнуть ,то получится 2 число .Найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
650+65=715 1) 650 2) 65
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