Сумма двух чисел 715.1числокончается на нуль .Если тот нуль зачеркнуть ,то получится 2 число .Найдите эти числа

Математика

Сумма двух чисел 715.1числокончается на нуль .Если тот нуль зачеркнуть ,то получится 2 число .Найдите эти числа

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