Сумма двух чисел равна 348. Второе число на 6 больше, чем 80% первого. Найдите первое ч??сло. решите уравнением линейным
Математика
Сумма двух чисел равна 348. Второе число на 6 больше, чем 80% первого. Найдите первое ч??сло. решите уравнением линейным
Ответ(ы):
Гость:
Х= первое число 348 - х = 2 часа 0,8х - 80% 1 число 0,8х+6=348-х 0,8х+х= 348-6 1,8х=342 х=342:1,8 х=190 Ответ:1 число 190
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
На изготовления 12 деталей требуется 36 кг металла. Сколько металла потребуется на ??зготовление 20 таких детали?
Физика
Чему равно давление воды на дно прямоугольного аквариума длиной 2м, шириной 1м и глубиной 50 см, доверху заполненного водой? Решение, пожалуйста!