Сумма двух чисел равна 348. Второе число на 6 больше, чем 80% первого. Найдите первое ч??сло. решите уравнением линейным

Математика

Сумма двух чисел равна 348. Второе число на 6 больше, чем 80% первого. Найдите первое ч??сло. решите уравнением линейным

Автор: Гость