Сумма двух чисел равна 348. Второе число на 6 больше, чем 80% первого. Найдите первое ч??сло. решите уравнением линейным

Математика
Сумма двух чисел равна 348. Второе число на 6 больше, чем 80% первого. Найдите первое ч??сло. решите уравнением линейным
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х= первое число 348 - х = 2 часа  0,8х - 80% 1 число 0,8х+6=348-х 0,8х+х= 348-6 1,8х=342 х=342:1,8 х=190 Ответ:1 число 190
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