Сумма двух натуральных чисел равна 50,а произведение на 11 меньше, чем разность их к??адратов. Найдите эти числа. НАЧИНАЯ С ПУСТЬ Х. ДАЮ 50 баллов
Алгебра
Сумма двух натуральных чисел равна 50,а произведение на 11 меньше, чем разность их к??адратов. Найдите эти числа. НАЧИНАЯ С ПУСТЬ Х. ДАЮ 50 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-первое число, тогда (50-х) - второе число. По уловию задачи получаем уравнение: х*(50-х) +11=х^2-(50-x)^2 50x-x^2+11=100x-2500 x^2+50x-2511=0 x1=31 x2=-81 посторонний корень. Итак первое число 31, второе число 19
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