Сумма двух натуральных чисел равна 50,а произведение на 11 меньше, чем разность их к??адратов. Найдите эти числа. НАЧИНАЯ С ПУСТЬ Х. ДАЮ 50 баллов

Алгебра

Сумма двух натуральных чисел равна 50,а произведение на 11 меньше, чем разность их к??адратов. Найдите эти числа. НАЧИНАЯ С ПУСТЬ Х. ДАЮ 50 баллов

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