В детском саду за неделю израсходовали 60 кг муки.4 дня расходовали по 12 кг в день а ??стольную муку поровну в следующие 3 дня.Сколько клилграммов муки расходовались ежедневно последние дни недели?

Математика

В детском саду за неделю израсходовали 60 кг муки.4 дня расходовали по 12 кг в день а ??стольную муку поровну в следующие 3 дня.Сколько клилграммов муки расходовались ежедневно последние дни недели?

Автор: Гость