В детском саду за неделю израсходовали 60 кг муки.4 дня расходовали по 12 кг в день а ??стольную муку поровну в следующие 3 дня.Сколько клилграммов муки расходовались ежедневно последние дни недели?
Математика
В детском саду за неделю израсходовали 60 кг муки.4 дня расходовали по 12 кг в день а ??стольную муку поровну в следующие 3 дня.Сколько клилграммов муки расходовались ежедневно последние дни недели?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было-63 кг муки 4дн.расход.-?,по 12кг. 3дн.остаток-?,поровну. 1)12*4=48(кг.) муки за 4 дн. 2)63-48=15(кг)муки осталось 3)15:3=5(кг)за 3дн.,поровну. Отв: За 4дн.-48кг за 3 дн.-по15кг,по5кг.
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