Помогите придумать задачу 3 класс (а+б)✖ с
Математика
Помогите придумать задачу 3 класс (а+б)✖ с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Стаса было 1 яблоко,у Сашка-2,а у Димы в 2 раза больше чем у Сашка и Стаса вместе взятых. Сколько яблок у Димы?
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