Надо составить рассказ на тему "Жизнь Египетского вельможи" (по плану) 1. В усадьбе ??ельможи. 2.служебные обязанности вельможи пожалуйста
История
Надо составить рассказ на тему "Жизнь Египетского вельможи" (по плану) 1. В усадьбе ??ельможи. 2.служебные обязанности вельможи пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше всего мы знаем не о жизни простых земледельцев и ремесленников Древнего Египта, а о жизни вельмож. Дело в том, что у вельмож, в отличие от простых египтян, были гробницы, украшенные росписями, которые позволяют нам спустя многие годы судить не только об особенностях быта, но и том, что вельможи любили и чего не любили, чем гордились и перед чем трепетали. Где жили вельможи, во что одевались, как проводили досуг и, конечно, какие поручения фараона выполняли? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.
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