Построили 12 этажей дома,осталось построить ещё 8 этажей.На сколько больше эттааже?? построили,чем осталось построить?

Математика

Построили 12 этажей дома,осталось построить ещё 8 этажей.На сколько больше эттааже?? построили,чем осталось построить?

Автор: Гость