Построили 12 этажей дома,осталось построить ещё 8 этажей.На сколько больше эттааже?? построили,чем осталось построить?
Математика
Построили 12 этажей дома,осталось построить ещё 8 этажей.На сколько больше эттааже?? построили,чем осталось построить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 этажей построили ,8 осталось получается 12-8=4 ответ:на 4 этажа больше
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