Нужно написать доклад о 3-х овощах ПОМОГИТЕ!!!
Литература
Нужно написать доклад о 3-х овощах ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морковь-Это очень полезный овощ в нём очень много витаминов!Если у вас проблемы со зрением то в течении нескольких дней ешьте марков возможно вам станет намного лучше! ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Перец(Балгарский)-этот овощ не только вкусный в маминых салатах но и очень полезный в нём витамины-а,е,к,р,с. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Надеюсь вы поняли как составить 3 доклад;) Удачи!
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