Пожалуйсто перевидите текст

Гость: Гость:

Где лучше всего жить: в городе или в сельской местности? Ответ зависит от того что вам нравится. Итак, много людей говорят, что им нравится жить за городом, но я выбираю город. Первое, в городе ты можешь узнать много интересных людей, что сложно сделать в сельской местности. Здесь все знают всех и больше нет никаких сюрпризов. Затем, город более богат чем сельская местность кинотеатрами, театрами, музеями? кофейнями и ресторанами. Вы можете поситить стадион где популярная спортивная команда играет почти каждую неделю. Местные и международные музыканты играют в парках и концертных залах. В галереях показаны произведения искусства из множества стран и есть общества почти для каждого интереса и хобби: книги, шахматы, танцы, путешествия и многое другое. я конечно же не ненавижу сельскую местность, но я предпочитаю ее по праздникам. я всегда выберу жить в или рядом с городом