Решите Срочно задачу!ABCD-параллелограмм 1угол=48градусов найти все углы!
Геометрия
Решите Срочно задачу!ABCD-параллелограмм 1угол=48градусов найти все углы!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь все поймёшь. там в скобочках односторонние написано и противолежащие
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