Помогите решить задачу 5 класс.На элеватор привезли 790 ц пшеницы,ржи на 70 ц меньше,чем пшеницы,а овса на 50 ц больше,чем ржи.Сколько центнеров овса привезли на элеватор?
Математика
Помогите решить задачу 5 класс.На элеватор привезли 790 ц пшеницы,ржи на 70 ц меньше,чем пшеницы,а овса на 50 ц больше,чем ржи.Сколько центнеров овса привезли на элеватор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 790-70=720 (ц) - рожь 2) 720+50= 770 (ц) - овёс
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