Помогите решить задачу 5 класс.На элеватор привезли 790 ц пшеницы,ржи на 70 ц меньше,чем пшеницы,а овса на 50 ц больше,чем ржи.Сколько центнеров овса привезли на элеватор?

Математика

Помогите решить задачу 5 класс.На элеватор привезли 790 ц пшеницы,ржи на 70 ц меньше,чем пшеницы,а овса на 50 ц больше,чем ржи.Сколько центнеров овса привезли на элеватор?

Автор: Гость