Расстояние, дистанция, дальность, путь. Какое слово лишнее и почему?

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Расстояние, дистанция, дальность, путь. Какое слово лишнее и почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На пример расстояние между Москвой и Новосибирском.Дистанция между Москвой и новосибирском.путь от Москвы до Новосибирска. не говорят же дальность между Москвой и Новосибирском  так что дальность лишнее
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