На швейн.фабрику привезли 175метров шелковой ткани и 135метров шерстяной.израсходовали 217метров ткани.сколько метров ткани осталось?

Математика
На швейн.фабрику привезли 175метров шелковой ткани и 135метров шерстяной.израсходовали 217метров ткани.сколько метров ткани осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шелк. т-175 м Шерст. т.-135 м Израсход- 217 и Осталось-? Решение: 1) 135+175= 210 2)210-217=-7
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