На швейн.фабрику привезли 175метров шелковой ткани и 135метров шерстяной.израсходовали 217метров ткани.сколько метров ткани осталось?
Математика
На швейн.фабрику привезли 175метров шелковой ткани и 135метров шерстяной.израсходовали 217метров ткани.сколько метров ткани осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шелк. т-175 м Шерст. т.-135 м Израсход- 217 и Осталось-? Решение: 1) 135+175= 210 2)210-217=-7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Русский язык
Соскочил огонь с полена, Перед речкой выжег пол, Влез по скатерти на стол, Побежал по стульями с треском И пополз по занавескам. -Состав...