Не правильно. Человек появился 2.5 млн. лет назад, а нашли его в Африки, Азии, Северный Восток
История
Не правильно. Человек появился 2.5 млн. лет назад, а нашли его в Африки, Азии, Северный Восток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек появился 2,5 млн лет назад, но нашли его только в Африке. Так что утверждение неправильное.
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