Решите пожалуйста!Стекольная вставил в 6 окон по 3 стекла.Сколько всего стёкол вст??вил стекольная?

Математика

Решите пожалуйста!Стекольная вставил в 6 окон по 3 стекла.Сколько всего стёкол вст??вил стекольная?

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