Решите пожалуйста!Стекольная вставил в 6 окон по 3 стекла.Сколько всего стёкол вст??вил стекольная?
Математика
Решите пожалуйста!Стекольная вставил в 6 окон по 3 стекла.Сколько всего стёкол вст??вил стекольная?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x3=18(с) вставили Ответ: 18 стёкл вставили
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