7x-4x+x=80 dostar komektesinderzh otinem 15 ball berem
Математика
7x-4x+x=80 dostar komektesinderzh otinem 15 ball berem
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x-4x+x=80 4x=80 x=80:4 x=20
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