Запишите все дроби, равные 18/24, знаменатели которых меньше 24

Математика
Запишите все дроби, равные 18/24, знаменатели которых меньше 24
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это будут следующие дроби, полученные сокращением на2, на3, на6: 18/24=9/12=6/8=3/4
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