На числовой окружности взяты точки M(2п/3), N(п/4)/ Найдите все числа t, которым на данной окружности соответствуют точки, принадлежащие дуге MN. Пожалуйста,помогите с этим . я думаю тут ответ 2п/3lt;tlt;п/4

Математика

На числовой окружности взяты точки M(2п/3), N(п/4)/ Найдите все числа t, которым на данной окружности соответствуют точки, принадлежащие дуге MN. Пожалуйста,помогите с этим . я думаю тут ответ 2п/3lt;tlt;п/4

Автор: Гость