Fe2o3+cu Что получится ?

Химия
Fe2o3+cu Что получится ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2O3+Cu=CuO+Fe3 рекакция обмена
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