Напишите уравнение: 1) 382- (х+42)=300 2) (536+х)-420=200 3) 437-(227+х)=20 4) 468-217-х=35
Математика
Напишите уравнение: 1) 382- (х+42)=300 2) (536+х)-420=200 3) 437-(227+х)=20 4) 468-217-х=35
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(536+х)-420=200 536+х=200+420 536+х=620 х=620-536 х=84 468-217-х=35 468-х=35+217 468-х=252 468-252=х 216=х
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