Пряность растение занесенное в красную книгу азербайджана
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Пряность растение занесенное в красную книгу азербайджана
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Гость:
Пролеска - редкий вид, существует несколько видов. Также её называют сциллой. Вырастают до 50 сантиметров, их тип - многолетнее растение.
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