Напишите пожалуйста краткое сообщение о А.С.Пушкине! Срочно
Литература
Напишите пожалуйста краткое сообщение о А.С.Пушкине! Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После окончания лицея в 1817 году Пушкин не вернулся в Москву а переехал в Петербург Где поступил на службу в коллегию иностранных дел и уже через3 года Пушкин борт!бывает поэма Руслан и Людмила
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какой из перечисленных манифестов был подписан императором в 1810 г.? 1) об изгнании ??еприятеля из России и окончании Отечественной войны 2) об уч...
Информатика
Расположите в порядке возрастания максимальной емкости следующие носители информации: CD-диск Ответ 1 usb-drive disk Ответ 2 внешний же...
Английский язык
Математика