В рамке 8 на 8 шириной в 2 клетки всего 48 клеточек. Сколько клеток в рамке шириной в 2 клетки?

Математика

В рамке 8 на 8 шириной в 2 клетки всего 48 клеточек. Сколько клеток в рамке шириной в 2 клетки?

Автор: Гость