В рамке 8 на 8 шириной в 2 клетки всего 48 клеточек. Сколько клеток в рамке шириной в 2 клетки?
Математика
В рамке 8 на 8 шириной в 2 клетки всего 48 клеточек. Сколько клеток в рамке шириной в 2 клетки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы 48:8 и получаем 6.Значит ответ будет таким,6 клеток в рамке шириной в 2 клетки
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