После упаривания 100г 20% раствора массовый процент раствора увеличился до 25% Сколько воды выпарили?
Химия
После упаривания 100г 20% раствора массовый процент раствора увеличился до 25% Сколько воды выпарили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем массу растворённого вещества. 100г - 100% Хг - 20% Х = 20г - масса растворённого вещества Т.к. испарили только часть воды, а само растворённое вещество осталось и долю этого вещества мы знаем, то можем найти массу всего раствора после выпаривания: Хг - 100% 20г- 25% Х = (20 * 100) / 25 = 80г Значит испарилось 20г воды (100-80)
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