После упаривания 100г 20% раствора массовый процент раствора увеличился до 25% Сколько воды выпарили?

Химия
После упаривания 100г 20% раствора массовый процент раствора увеличился до 25% Сколько воды выпарили?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем массу растворённого вещества. 100г - 100%   Хг  - 20%     Х = 20г - масса растворённого вещества  Т.к. испарили только часть воды, а само растворённое вещество осталось и долю этого вещества мы знаем, то можем найти массу всего раствора после выпаривания: Хг - 100% 20г- 25%  Х = (20 * 100) / 25 = 80г  Значит испарилось 20г воды (100-80)
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