Сумма сторон треугольника с тремя равными сторонами 12км. Чему равна сторона

Математика
Сумма сторон треугольника с тремя равными сторонами 12км. Чему равна сторона
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз стороны равны, то нужно сумму длин всех сторон разделить на количество сторон, т.е. 12:3=4 км
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