Сочинение по теме: "Любимое произведение Пушкина"

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А. С. Пушкин считал, что в повести должна быть "историческая эпоха, развитая в вы­мышленном повествовании». Завязка произведения состоит в том, что молодой офицер Петр Гринев был направлен служить в Белогорскую кре­пость. По пути он совершает необдуманные поступки, проиг­рывает 100 рублей Зурину, ругает своего дядьку Савельича, хотя тот и прав, не давая барину денег. Следуя в крепость, Гринев с дядькой заблудились во время бурана, но случайно встретили мужика, выведшего их к постоялому двору.Юноша, поблагодарив вожатого за по­мощь, отдал ему свой заячий тулупчик. Казалось бы, рядо­вое событие, но какую огромную пользу оно принесло впос­ледствии! Приехав в Белогорскую крепость, Гринев познакомился с дочерью своего начальника Миронова. Маша понравилась молодому человеку. Из-за девушки он поссорился со своим товарищем Швабриным, который, как позднее выяснилось, сватался к ней, но получил отказ. Не желая, чтобы кто-то безнаказанно порочил доброе имя Маши, Гринев вызывает обидчика на дуэль. Он поступил как настоящий мужчина.Поединок едва ли не закончился гибелью Гринева из-за подлости Швабрина. Выздоровев, Гринев узнал, что Швабрин написал на него донос. Это возбудило в юноше ненависть к своему врагу. Праведный гнев Гринева близок и понятен мне. В это же время в губернии началось восстание. Повстан­цы под началом Пугачева легко взяли крепость.Комендант, его жена и офицеры были убиты. Швабрин, запятнав честь офицера, изменив присяге, стал прислужником бунтовщи­ков. Гринев никогда бы не стал предателем. Он предпочел умереть, но верный Савельич спас своего господина.Пугачев оказался тем самым мужиком, которому Гринев когда-то по­дарил заячий тулупчик. Добро окупилось сторицей!