Сочинение по теме: "Любимое произведение Пушкина"
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Сочинение по теме: "Любимое произведение Пушкина"
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А. С. Пушкин считал, что в повести должна быть "историческая эпоха, развитая в вымышленном повествовании». Завязка произведения состоит в том, что молодой офицер Петр Гринев был направлен служить в Белогорскую крепость. По пути он совершает необдуманные поступки, проигрывает 100 рублей Зурину, ругает своего дядьку Савельича, хотя тот и прав, не давая барину денег. Следуя в крепость, Гринев с дядькой заблудились во время бурана, но случайно встретили мужика, выведшего их к постоялому двору.Юноша, поблагодарив вожатого за помощь, отдал ему свой заячий тулупчик. Казалось бы, рядовое событие, но какую огромную пользу оно принесло впоследствии! Приехав в Белогорскую крепость, Гринев познакомился с дочерью своего начальника Миронова. Маша понравилась молодому человеку. Из-за девушки он поссорился со своим товарищем Швабриным, который, как позднее выяснилось, сватался к ней, но получил отказ. Не желая, чтобы кто-то безнаказанно порочил доброе имя Маши, Гринев вызывает обидчика на дуэль. Он поступил как настоящий мужчина.Поединок едва ли не закончился гибелью Гринева из-за подлости Швабрина. Выздоровев, Гринев узнал, что Швабрин написал на него донос. Это возбудило в юноше ненависть к своему врагу. Праведный гнев Гринева близок и понятен мне. В это же время в губернии началось восстание. Повстанцы под началом Пугачева легко взяли крепость.Комендант, его жена и офицеры были убиты. Швабрин, запятнав честь офицера, изменив присяге, стал прислужником бунтовщиков. Гринев никогда бы не стал предателем. Он предпочел умереть, но верный Савельич спас своего господина.Пугачев оказался тем самым мужиком, которому Гринев когда-то подарил заячий тулупчик. Добро окупилось сторицей!
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