Какое окончание в слове (читается, купаться , радуются, нравиться, веселиться, заводится, заниматься, разбиться, разлетятся, вернутся.)

Русский язык
Какое окончание в слове (читается, купаться , радуются, нравиться, веселиться, заводится, заниматься, разбиться, разлетятся, вернутся.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читается- ет Купаться-ть Радуются-ют Нравиться-ть Веселиться-ть Заводится-ит Заниматься-ть Разбиться-ть Разлетятся-ят Вернутся-ут
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