Сумма цифр двузначного числа равна 9. Число, записанное теми же цифрами, но в обрат??ом порядке, больше исходного числа на 27. Найти данное число. СРОЧНО НУЖНО С ОБЬЯСНЕНИЯМИ!!!! ПЛИЗЗ Заранее спасибо ДАЮ 20 БАЛЛОВ

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Пусть , где — цифра, стоящая в разряде десятков, — цифра, стоящая в разряде единиц, — наше двузначное число. Тогда, по условию, . А число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке, — . По условию, . Отсюда система уравнений: см. приложение. Ответ: .