Сумма уменьшаемого и разности равна 858.Найдите уменьшаемое если вычитаемое 136
Математика
Сумма уменьшаемого и разности равна 858.Найдите уменьшаемое если вычитаемое 136
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма уменьшаемого и разности равна удвоенному уменьшаемом минус вычитаемое. Значит удвоенное уменьшаемое равно 858+136. Удвоенное уменьшаемое равно 994. Уменьшаемое равно 497. Ответ: 497
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