"Сумна верба схилилась над водою" мені потрібно утворити від даного речення три складних, різних видів
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"Сумна верба схилилась над водою" мені потрібно утворити від даного речення три складних, різних видів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумна верба схилила свойi волоси над водою
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