"Сумна верба схилилась над водою" мені потрібно утворити від даного речення три складних, різних видів

Українська мова
"Сумна верба схилилась над водою" мені потрібно утворити від даного речення три складних, різних видів
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Гость:
Сумна верба схилила свойi волоси над водою
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