Существует семь нот.придумать сказку как ноты прилетели к людям.

Гость: Гость:

В сказочной стране Динь-Дон живут маленькие человечки - это эльфы, а на головах у них колпачки с бубенчиками, бубенчики звенят «динь-дон», «динь-дон», «динь-дон». Эти эльфы очень весёлые и любят играть. Их 7 и зовут их: До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си. Они никогда не показываются людям, но однажды они слишком заигрались, зашли далеко в лес и заблудились. Шли они, шли и дошли до какого-то домика, и эльфы решили в него зайти. А в доме том жил монах. Его звали Гвидо Аретинский. Он был учителям по музыке и пению, и он хотел придумать ноты для всех людей. Маленькие эльфы залетели через открытое окно и спрятались под столом. Гвидо работал и днем, и ночью над созданием музыкальной грамоты, и эльфы решили ему помочь. Ночью, когда он уснул ненадолго, они начали звенеть бубенчиками по очереди и напевать: «До, ре, ми, фа, соль, ля, си».Когда Гвидо проснулся, у него в голове звучало: «До, ре, ми, фа, соль, ля, си». И тут он понял, что эти странные звуки из сна и есть ноты. Эти ноты есть в молитве к Иоанну Крестителю:Do – Dominus – Господь; Re – rerum – материя; Mi – miraculum – чудо; Fa – familias рlanetarium – семья планет, т.е. солнечная система; Sol – solis – Солнце; La – lactea via – Млечный путь; Si – siderae – небеса. Ноты Гвидо используются и сегодня. А что же стало с эльфами? Они отправились с Гвидо путешествовать по миру и знакомить людей с нотами. Однажды ночью они прилетели ко мне и спели свою волшебную песенку. Теперь я тоже знаю ноты.