Существует семь нот.придумать сказку как ноты прилетели к людям.

Математика
Существует семь нот.придумать сказку как ноты прилетели к людям.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В  сказочной  стране Динь-Дон  живут  маленькие человечки - это эльфы, а на головах  у них колпачки с бубенчиками,  бубенчики звенят «динь-дон»,  «динь-дон»,  «динь-дон».  Эти эльфы очень  весёлые и любят  играть. Их 7 и зовут их: До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си.   Они никогда не показываются людям, но однажды они  слишком заигрались, зашли далеко  в  лес и заблудились. Шли они, шли и дошли до какого-то домика, и эльфы решили в него зайти.  А в доме том жил монах. Его звали Гвидо Аретинский. Он был учителям по музыке и пению, и он хотел придумать ноты для всех людей. Маленькие эльфы залетели через открытое окно и спрятались под столом. Гвидо работал и днем, и ночью над созданием музыкальной грамоты, и эльфы решили ему помочь.  Ночью, когда он уснул ненадолго,  они начали звенеть бубенчиками по очереди и напевать: «До, ре, ми, фа, соль, ля, си».Когда Гвидо проснулся, у него в голове звучало: «До, ре, ми, фа, соль, ля, си». И тут он понял, что эти странные звуки из сна и есть ноты. Эти ноты есть в молитве к Иоанну Крестителю:Do – Dominus – Господь;  Re – rerum – материя;  Mi – miraculum – чудо;  Fa – familias рlanetarium – семья планет, т.е. солнечная система;  Sol – solis – Солнце;  La – lactea via – Млечный путь;  Si – siderae – небеса.  Ноты Гвидо используются и сегодня. А что же стало с эльфами? Они отправились с Гвидо путешествовать по миру и знакомить людей с нотами. Однажды ночью они прилетели ко мне и спели свою волшебную песенку. Теперь я тоже знаю ноты. 

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