Выразите в килограммах и милиграммах: 2,325кг; 4,25кг; 3,5кг.
Математика
Выразите в килограммах и милиграммах: 2,325кг; 4,25кг; 3,5кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,325 кг = 2325000 мг. 4.25 кг = 4250000 мг 3.5 кг = 3,5e+6 мг Я не знаю кто вам задал такую задачу. Желаю удачи с такой учительницей xD
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