Свеча находится на расстоянии 20 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 5 см. На каком расстоянии от линзы будет находиться изображение свечи? Задачу решить построением.

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Свеча будет находиться на таком же расстоянии от линзы. Изображение ее будет перевернуты, действительным и такого же размера. построить изображение за счет 2-х лучей: один через оптический центр идет не преломляясь; другой идет параллельно главной оптической оси и преломляясь, проходит через фокус