Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находиться в двух сос??ояниях: "включено" или "выключено". Сколько различных сигналов можно передать при помощи такого табло, если на нем 10 лампочек?

Информатика
Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находиться в двух сос??ояниях: "включено" или "выключено". Сколько различных сигналов можно передать при помощи такого табло, если на нем 10 лампочек?
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Количество сигналов = 2^10 = 1024
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