Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находиться в двух сос??ояниях: "включено" или "выключено". Сколько различных сигналов можно передать при помощи такого табло, если на нем 10 лампочек?

Информатика

Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находиться в двух сос??ояниях: "включено" или "выключено". Сколько различных сигналов можно передать при помощи такого табло, если на нем 10 лампочек?

Автор: Гость