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T=? S= 774км U=86км) ч Даю 15 балов
Математика
T=? S= 774км U=86км) ч Даю 15 балов
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Гость:
T=S÷U T=774÷86 T=9 Ответ:Т=9 часов
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