Виноград содержит 92% влаги, а изюм - 8%. Сколько изюма получится из 10 кг винограда.

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82 кг изюма содержат 5% влаги, то есть 82*0,05=4,1 кг - это влага в изюме, значит сухого вещества в изюме: 82-4,1=77,9 кг. А в винограде 90% влаги, а значит 10% сухого вещества. Значит 10% массы винограда есть 77,9 кг. А весь виноград (100%) будет весить 77,9*100/10=779 кг.